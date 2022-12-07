Лавров назвал главный движущий мотив Запада

Выступая на международном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что территориальное расширение НАТО является главным мотивом для стран Запада в отношениях с другими странами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Экспансия НАТО остается главным движущим мотивом Запада в отношениях не только с РФ, постсоветскими странами и странами бывшего Варшавского договора, которые уже практически все поглощены Североатлантическим альянсом, но и в целом в отношениях с другими регионами мира», – сказал он.
Лавров также добавил, что основная причина разбалансировки международной системы это нежелание Запада «принять многополярные реалии» и «отказаться от гегемонистских устремлений». По мнению министра, установление многополярности является длительным, но неизбежным процессом.