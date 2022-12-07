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1 час назад

Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Lenta.ru

Второй волны мобилизации в России не будет. Так на вопрос правозащитников ответил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Трансляция мероприятия ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

Президент отметил, что в тех условиях, когда из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, а остальные — в резерве, говорить о новых мобилизационных мероприятиях не приходится.

«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — объявил президент.

Политика,Видео,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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