«Новые люди» допустили выдвижение Кудрина от партии в президенты

« Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд... Конфигурацию президентских [выборов] будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов», — рассказал он.

В то же время политик отметил, что старт президентской кампании будет дан только через год и еще преждевременно что-либо планировать. По его словам, в настоящее время партия сконцентрирована на подготовке к выборам 2023 года, в частности к выборам мэра Москвы.