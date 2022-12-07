Россия покинула заседание ПАЧЭС из-за Украины

Она отметила, что в настоящее время обстоятельства не позволяют работать в организации конструктивно. Чиновник напомнила, что Россия стояла у истоков организации, которая сейчас превратилась "в цирк и балаган". По ее словам, российская делегация не будет находиться с теми, кто не уважает своих собственных избирателей.