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1 час назад

Россия приостановила взносы в ПАЧЭС и покинула заседание из-за Украины

Российская Газета

Россия приняла решение приостановить выплату взносов в Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), а также покинула заседание из-за действий украинской делегации. Такое заявление сделал и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в организации Ольга Тимофеева.

Россия покинула заседание ПАЧЭС из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов", - заявила Тимофеева, слова которой приводит агентство РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время обстоятельства не позволяют работать в организации конструктивно. Чиновник напомнила, что Россия стояла у истоков организации, которая сейчас превратилась "в цирк и балаган". По ее словам, российская делегация не будет находиться с теми, кто не уважает своих собственных избирателей.

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Накануне в Белграде открылось очередное заседание ГА ПАЧЭС. Во время церемонии открытия делегация Украины решила вывесить свой флаг, который был расписан различными слоганами. Кроме того, они потребовали удалить представителей России.

Политика,Ольга Тимофеева,Федеральное Собрание России,
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