Россия покинула заседание ПАЧЭС из-за Украины

Россия приняла решение приостановить выплату взносов в Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), а также покинула заседание из-за действий украинской делегации. Такое заявление сделал и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в организации Ольга Тимофеева.
"Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов", - заявила Тимофеева, слова которой приводит агентство РИА Новости.
Она отметила, что в настоящее время обстоятельства не позволяют работать в организации конструктивно. Чиновник напомнила, что Россия стояла у истоков организации, которая сейчас превратилась "в цирк и балаган". По ее словам, российская делегация не будет находиться с теми, кто не уважает своих собственных избирателей.
Накануне в Белграде открылось очередное заседание ГА ПАЧЭС. Во время церемонии открытия делегация Украины решила вывесить свой флаг, который был расписан различными слоганами. Кроме того, они потребовали удалить представителей России.