Володин вспомнил «фуфайку и очереди за мясом» на обсуждении МРОТ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о периоде 90-х и начала 2000-х годов во время обсуждения закона о МРОТ на пленарном заседании, передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что тогда государство находилось в долговой яме. При этом, как указал он, именно россияне решали экономические проблемы, которые наблюдались в то время.
Депутат подчеркнул, что на это сейчас многие закрывают глаза. В основном акцент делают на хорошей жизни, подчеркнул он.
«Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо…, только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом», — отметил Володин.
Он отметил целесообразность в оценке любого решения с учетом времени, в которое оно принимается.
Сегодня Госдума сообщила о принятии закона об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей. Так, с последнего повышения — с июня 2022 года — МРОТ повысится на 6,3%. Благодаря данной мере в стране будет обеспечено повышение заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.