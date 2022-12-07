В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Володин вспомнил «фуфайку и очереди за мясом» на обсуждении МРОТ

Лера Букина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о периоде 90-х и начала 2000-х годов во время обсуждения закона о МРОТ на пленарном заседании, передает РИА Новости.

Володин вспомнил «фуфайку и очереди за мясом» на обсуждении МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий отметил, что тогда государство находилось в долговой яме. При этом, как указал он, именно россияне решали экономические проблемы, которые наблюдались в то время.

Депутат подчеркнул, что на это сейчас многие закрывают глаза. В основном акцент делают на хорошей жизни, подчеркнул он.

«Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо…, только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом», — отметил Володин.

Он отметил целесообразность в оценке любого решения с учетом времени, в которое оно принимается.

Сегодня Госдума сообщила о принятии закона об установлении МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей. Так, с последнего повышения — с июня 2022 года — МРОТ повысится на 6,3%. Благодаря данной мере в стране будет обеспечено повышение заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители