Володин вспомнил «фуфайку и очереди за мясом» на обсуждении МРОТ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о периоде 90-х и начала 2000-х годов во время обсуждения закона о МРОТ на пленарном заседании, передает РИА Новости.

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Парламентарий отметил, что тогда государство находилось в долговой яме. При этом, как указал он, именно россияне решали экономические проблемы, которые наблюдались в то время.

Депутат подчеркнул, что на это сейчас многие закрывают глаза. В основном акцент делают на хорошей жизни, подчеркнул он.

«Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо…, только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом», — отметил Володин.

Он отметил целесообразность в оценке любого решения с учетом времени, в которое оно принимается.