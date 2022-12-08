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43 минуты назад

Путин обратился к находящимся на передовой военнослужащим

Lenta.ruиещё 8

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России обратился к находящимся на передовой солдатам и назвал их всех героями. Трансляция выступления президента велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что такое отношение к находящимся в зоне боевых действий разделяют и все россияне.

«Искренне благодарю вас за службу отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — произнес президент.

Накануне Кремль анонсировал вручение президентом медалей «Золотая Звезда» Героям России. На мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших мужество и героизм.

Политика,Армия,Видео,Владимир Путин,
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