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14 минут назад

«Не по-людски»: Лавров пожаловался на туалеты в Швеции

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал «многообразие гендеров» и рассказал, что в Швеции ему предложили посетить объединенный туалет для мужчин и женщин. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Не по-людски»: Лавров пожаловался на туалеты в Швеции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О гендерах и отношении России к многообразию культур и традиций Лавров говорил на международном форуме «Примаковские чтения».

«Многообразие гендеров, которые сейчас достигают более 80 штук в Европе и где-то там в Англии еще, если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИД ОБСЕ, когда, извините за подробности, я спросил, где туалетная комната, в перерыве», - отметил министр.

Лавров рассказал, что ему показали дверь с буквами WC, и он поинтересовался, «для дам это или для джентльменов».

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«Мне сказали: «У нас все общее». Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», - подчеркнул министр.

Он отметил, что Россия выступает за многообразие культур и традиций, но не так, как это делают на Западе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе «десятками измеряют» гендеры.

«Какие там трансформаторы [трансгендерные люди - прим.ред.], я даже не понимаю, о чем они говорят. Но это совсем не наша культура, это совсем другой код какой-то», - подчеркнул президент.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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