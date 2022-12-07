«Не по-людски»: Лавров пожаловался на туалеты в Швеции

«Многообразие гендеров, которые сейчас достигают более 80 штук в Европе и где-то там в Англии еще, если это то, что я наблюдал в Швеции в прошлом году, когда посещал заседание СМИД ОБСЕ, когда, извините за подробности, я спросил, где туалетная комната, в перерыве», - отметил министр.