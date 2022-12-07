Лавров рассказал о процветании Ирака и Ливии при Хусейне и Каддафи

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях», рассказал о процветании Ирака и Ливии при их бывших лидерах Саддаме Хусейне и Муаммаре Каддафи, передает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дипломат назвал благополучными государства при правлении диктаторов.

«Да, эти диктаторы где-то зажимали какие-то правозащитные свободы. Да, наверно, там были вещи, которые не соответствуют пониманию прав человека. Но это были единичные случаи», — указал Лавров, заявив, что в Ираке и Ливии при этих правителях не было проблем социально-экономического характера, и люди жили там зажиточно.

«В Ливии вообще население было одним из наиболее обеспеченных в Африке: бесплатное образование, бензин там две копейки стоил, образование можно было за границей получать», — рассказал министр.

По словам Лаврова, Хусейн и Каддафи просто не понравились Западу. «Ни там, ни там не было сотен и сотен тысяч мирных граждан, которых убили во время агрессивных авантюр», — подчеркнул глава МИД.

Муаммар Каддафи провел у власти 42 года. Первое время его правления принесло стране значительные экономические успехи. Тем не менее в конце его жизни примерно 40 процентов населения находилось за четой бедности. Он сформировал в Ливии тайную полицию, которая занималась слежкой за оппозицией и ее устранением.

В конце 2010 года в стране из-за социально-экономического кризиса начались массовые протесты, которые привели к свержению диктатора.