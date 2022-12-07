Кремль отреагировал на сообщения о причастности РФ к попытке переворота в ФРГ

Ситуация с подготовкой госпереворота в ФРГ является внутренним делом Германии, ни о каком вмешательстве России не может идти речь, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом", - пояснил представитель Кремля.

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Полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Об этом сообщает издание Bild.

По информации газеты, злоумышленники хотели взять штурмом бундестаг. На данный момент правоохранители по приказу прокуратуры ФРГ задержали более 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

Отмечается, что в рамках операции проходят обыски в 137 домах и офисах, принадлежащих 50 подозреваемым. Bild пишет, что расследование действий группировки началось еще в августе. Изданию стало известно, что правые радикалы планировали захватить власть в ФРГ и создать новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах.

Генрих 13-й Рейсс рассчитывал возглавить Германию, если бы удачно прошел заговор против государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую прокуратуру.

По данным ведомства, был организован рейд в отношении группы заговорщиков.

«Центральным органом группы является «Совет», который возглавляет Генрих 13-й. В объединении он считается будущим главой государства», — пояснила прокуратура.

Также добавляется, что Генрих выходил на контакт с представителями России, однако, по сведениям следствия, нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его попытки с ними связаться.

В Германии, по подозрению в участии в заговоре с целью захвата власти, задержана бывший депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 58-летняя Биргит Мальсак-Винкеманн, сообщается на сайте генпрокуратуры Германии.

По данным немецкой генеральной прокуратуры, бывший депутат бундестага должна была заниматься «отделом правосудия» во временном правительстве, соответствующем министерству юстиции Германии — в случае, если бы предполагаемый государственный переворот одержал вверх.

Биргит Мальсак-Винкеманн работала в юридической сфере, была судьей по правовым вопросам в Берлине. Членом АдГ являлась с 2013 года, депутатом бундестага от этой партии стала в 2017 году.

Участники готовящегося госпереворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия, передает ТАСС.

Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы.

Также отмечается, что задержанная в Германии россиянка Виталия Б. подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России.

При этом в посольстве России в Германии заявили, что пока не получали уведомлений от германской стороны о задержании россиянки, однако заверили, что в случае поступления обращения россиянке будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».

Посольство РФ в Германии опровергло контакты с подозреваемыми в организации госпереворота, которых задержали в среду, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

«Посольство России в ФРГ обращает внимание на то, что российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований», — указано в сообщении.

Посольство России в Германии не получало каких-либо сведений от немецкой стороны о задержании гражданки РФ в рамках расследуемого дела о попытке госпереворота в стране. Об этом «Звезде» сообщили в дипмиссии и добавили, что в Генеральную прокуратуру ФРГ направлен запрос для выяснения обстоятельств инцидента.

«В случае поступления обращений от российской гражданки окажем ей необходимую консульско-правовую поддержку в рамках имеющихся полномочий. Посольство России в ФРГ обращает внимание на то, что российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований», - сказал пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Илья Рожков.

Западная Европа, и в первую очередь Германия, в последние годы приняла на свою территорию огромное количество беженцев, не исключено, что ряд из них таковыми на самом деле не являлись, а преследовали свои цели в отношении власти в ФРГ. Об этом «Звезде» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров, комментируя попытку госпереворота в Германии.

«Там на самом деле могло такое произойти. Это были ультраправые или ультралевые группировки, как я понял, даже попалась одна гражданка России, которая там была то ли сочувствующей, то ли участником. Но это говорит о том, что это только начало. Если Запад продолжит по-прежнему принимать у себя всех подряд, неразумно предоставлять убежище или даже гражданство, рано или поздно он столкнется с очень серьезными проблемами», - объяснил Джабаров.

По мнению политика, на фоне усугубляющегося экономического кризиса такого рода инциденты могут участиться, ибо риск нарушения внутренней целостности страны меньше во время периода процветания государства.

«Когда ситуация выходит из-под контроля, надо народ запугать, чтобы попросить больше полномочий для разгона демонстраций, для ареста, для нейтрализации таких террористов или боевиков. То есть миф о спокойной жизни, к сожалению, для Запада закончился. Все понимают, что проблемы, которые сейчас посыпятся, в Западной Европе связаны с энергетическим кризисом, с антироссийскими санкциями, с постоянной поддержкой неонацистского режима на Украине», - резюмировал Джабаров.

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Андрей Кузнецов в беседе со «Звездой» поделился мнением, что решения, которые на сегодняшний день принимает немецкое правительство, часто противоречат национальным интересам Германии. Парламентарий провел параллель с инцидентами на газопроводах «Северный поток».

«Получаете регулярно недорогой газ, благодаря этому растет экономика Германии, но власти делают все, чтобы не пускать газопровод. Дальше происходит инцидент - взрыв газопроводов, никто это полноценно не расследует, не принимаются никакие решения. Такое ощущение, что сегодня власти Германии - колониальная администрация. Их поставили руководить колонией, и они исполняют волю своего хозяина», - объяснил Кузнецов.

Политик также подчеркнул, что население Германии может попросту этого не замечать, и допустил, что в стране существуют некие силы, которые пытались препятствовать нынешней политике в стране.

«Хочу обратить внимание, что данные силы, по сообщениям прокуратуры ФРГ, пытались выходить на представителей РФ, но поддержки не нашли. Россия никогда не занимается вмешательством во внутренние дела европейских государств, все, что там происходит, - следствие политики руководителей этих государств», - резюмировал депутат.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин прокомментировал «Звезде» крупную полицейскую операцию в ФРГ, которую проводят против подозреваемых в подготовке штурма бундестага и правом экстремизме германских граждан, включая бывших военных.

«Конечно, маловероятно, что за подозреваемыми стоял генеральный инспектор бундесвера, но, безусловно, антиправительственные и правые настроения в немецком обществе сейчас растут в силу совершенно антигосударственной политики правящей коалиции, которые направлены на обслуживание интересов США и тем самым на санкционную войну против России. Все это подрывает экономическую стабильность Германии, что не может не вызывать неприятие со стороны патриотически настроенной части населения. А военные - наиболее государственно мыслящая часть населения страны в любой стране», - сказал Камкин.

Эксперт отметил, что история с «заговором» кажется очень подозрительной. По его словам, в прошлом в Германии неоднократно выявляли факты праворадикальных настроений, в том числе в бундесвере, но они не выходили за рамка бытовой ксенофобии или бытового интереса к национал-социалистическому прошлому.

Это выражалось в рассылке карикатур, шуток, но это не имеет отношения к реальным заговорам военных, как в Испании в 1982 году или во время путча Мисимы в Японии.

При этом, со слов Александра Камкина, радикалы в Германии под плотным колпаком спецслужб и ни одно их действие не может пройти незамеченным, тем более подготовка к штурму бундестага.

«Проглядеть попытки такого сговора вследствие нынешних технических возможностей маловероятно. А вот сыграть в "азефовщину"... Испугать немецкое общество ростом правых настроений, ввести ряд ограничительных мер, нацеленных в том числе против крупных массовых акций протеста зимой, когда немцы будут мерзнуть без российского газа, одновременно провести клеветническую кампанию против партии "Альтернатива для Германии" в контексте роста ее популярности. Это очень интересный замысел, который просто витал в воздухе», - заметил Камкин.