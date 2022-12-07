Песков объяснил появление военкора в СПЧ

Появление среди членов Совета по правам человека военного корреспондента Александра Коца связано с проведением спецоперацией и работой сотрудников СМИ в зоне боевых действий, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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При этом он отметил, что кардинальных изменений в составе СПЧ не было. Говоря в включении Коца в состав СПЧ, Песков отметил, что с проведением СВО сложился феномен военкора, передает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, военкоры – героические журналисты, которые рискуют жизнью. При этом постепенно они превратились в ретрансляторов прямой информации из зоны боевых действий, а также в защитников прав тех, кто героически принимает участие в спецоперации. Одним из таких людей является Коц, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции заседание СПЧ. Ожидается, что это будет большое мероприятие, уточнил Песков.

На заседании выступят глава СПЧ, советник президента Валерий Фадеев, журналист Марина Ахмедова, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Масловский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие.