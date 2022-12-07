В Кремле оценили оборонный бюджет США

Оборонный бюджет США по отношению к России является беспрецедентно конфронтационным, что может привести к дальнейшей дестабилизации обстановки. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Этот документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер. Что, конечно, к сожалению, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте», - констатировал официальный представитель Кремля.

Ранее обе палаты американского парламента согласовали оборонный бюджет США на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов. Из проекта бюджета следует, что шесть миллиардов долларов планируется потратить на «сдерживание России в Европе». Также законопроект разрешает выделение дополнительных средств на разработку гиперзвукового оружия и покупку истребителей F-35, и предоставление дополнительных 800 миллионов долларов на помощь Украине.