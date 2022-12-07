Лавров заявил о заложенной Польшей мине под ОБСЕ

Мина, которую закладывает председательствующей Польшей, быстро взорвется под ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на "Примаковских чтениях", он пояснил, что речь идет о системе внебюджетных проектов в ОБСЕ. В любой международной организации, в том числе ООН, если какая-то страна хочет профинансировать внебюджетный проект, она выбирает тему и согласовывает ее со странами-получателями. Затем этот проект несут в структуру рассматривать его соответствие целям организации.
Так происходит везде, кроме ОБСЕ. Лавров назвал это миной "уже не замедленного действия".
"Она очень быстро взорвется под ОБСЕ, которую сейчас закладывают поляки", - цитирует министра иностранных дел РФ РИА Новости.
Кроме того, он указал на "импотенцию ОБСЕ", которая как организация должна отстаивать решение по неделимости безопасности, но практически не уделяет этому внимания.
Ранее Польша отказалась допустить Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.