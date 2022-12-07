Лавров заявил о заложенной Польшей мине под ОБСЕ

Мина, которую закладывает председательствующей Польшей, быстро взорвется под ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Выступая на "Примаковских чтениях", он пояснил, что речь идет о системе внебюджетных проектов в ОБСЕ. В любой международной организации, в том числе ООН, если какая-то страна хочет профинансировать внебюджетный проект, она выбирает тему и согласовывает ее со странами-получателями. Затем этот проект несут в структуру рассматривать его соответствие целям организации.

Так происходит везде, кроме ОБСЕ. Лавров назвал это миной "уже не замедленного действия".

"Она очень быстро взорвется под ОБСЕ, которую сейчас закладывают поляки", - цитирует министра иностранных дел РФ РИА Новости.

Кроме того, он указал на "импотенцию ОБСЕ", которая как организация должна отстаивать решение по неделимости безопасности, но практически не уделяет этому внимания.