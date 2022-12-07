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1 час назад

Кремль обозначил одну из тем заседания СПЧ

Lenta.ru

Проблема протезирования тяжелораненых военных и добровольцев станет одни из вопросов, который обсудят на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Такую тему обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 7 декабря, приводит ТАСС.

Кремль обозначил одну из тем заседания СПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В субботу будет день прав человека отмечаться. Важный день, важный в нашей стране. В связи с тем, что завтра во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ЕАЭС, он именно сегодня проведет заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также уточнил, что никакого стоп-листа вопросов на встрече президента России с членами Совета по правам человека нет и быть не может.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,ЕАЭС,
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