Кремль обозначил одну из тем заседания СПЧ

«В субботу будет день прав человека отмечаться. Важный день, важный в нашей стране. В связи с тем, что завтра во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ЕАЭС, он именно сегодня проведет заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека», — рассказал пресс-секретарь главы государства.