Захарова прокомментировала злоключения «Дождя»* на Западе

Официальный представитель МД РФ Мария Захарова в соцсетях прокомментировала проблемы, которые возникли у русскоязычного телеканала «Дождь» * за границей.
"Госдеп, Белый дом, ПАСЕ, ОБСЕ, Совет Европы в отгулах, наверное. Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение. Что там с «ценностями», «демократий» и «свободой слова»?", - написала она.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии объявил о решении аннулировать вещательную лицензию «Дождя»*. На следующий день о запрете вещания телеканала объявили власти Литвы.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.