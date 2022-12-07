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25 минут назад

Захарова прокомментировала злоключения «Дождя»* на Западе

Свободная пресса

Официальный представитель МД РФ Мария Захарова в соцсетях прокомментировала проблемы, которые возникли у русскоязычного телеканала «Дождь» * за границей.

Захарова прокомментировала злоключения «Дождя»* на Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Госдеп, Белый дом, ПАСЕ, ОБСЕ, Совет Европы в отгулах, наверное. Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение. Что там с «ценностями», «демократий» и «свободой слова»?", - написала она.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии объявил о решении аннулировать вещательную лицензию «Дождя»*. На следующий день о запрете вещания телеканала объявили власти Литвы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

Политика,Мария Захарова,Минюст России,Совет Европы,Госдеп США,ОБСЕ,
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