Захарова прокомментировала злоключения «Дождя»* на Западе

"Госдеп, Белый дом, ПАСЕ, ОБСЕ, Совет Европы в отгулах, наверное. Чем дольше продолжается молчание Запада, тем громче звучит его саморазоблачение. Что там с «ценностями», «демократий» и «свободой слова»?", - написала она.