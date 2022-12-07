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13 минут назад

Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на нефть

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого была затронута тема попыток западных стран ввести потолок цен на нефть. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин созвонился с президентом ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы, стороны отметили эффективность совместной работы в рамках «ОПЕК+» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

«В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», - говорится в сообщении.

5 декабря вступило в силу решение стран ЕС и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. При этом исключение было сделано для Венгрии.

Эксперты предупредили о росте стоимости черного золота выше $100 за баррель из-за таких ограничений. По их словам, это может случиться в случае принятия Россией решения запретить отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддержавшие введение потолка цен на нефть.

В свою очередь газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что российские власти разработали три варианта ответа на введение странами ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть, в том числе и полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, даже если они приобретают российское сырье не напрямую, а через посредников. При этом пока ни один из этих вариантов пока не одобрен.

Политика,АЛЬ НАХАЙЯН МУХАММЕД БЕН ЗАЙД,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,
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