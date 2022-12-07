Путин созвонился с президентом ОАЭ

5 декабря вступило в силу решение стран ЕС и G7 о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. При этом исключение было сделано для Венгрии.

Эксперты предупредили о росте стоимости черного золота выше $100 за баррель из-за таких ограничений. По их словам, это может случиться в случае принятия Россией решения запретить отечественным компаниям продажу сырья в страны, поддержавшие введение потолка цен на нефть.

В свою очередь газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что российские власти разработали три варианта ответа на введение странами ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть, в том числе и полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, даже если они приобретают российское сырье не напрямую, а через посредников. При этом пока ни один из этих вариантов пока не одобрен.