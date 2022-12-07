Лавров рассказал о будущем БРИКС

"Этот формат [РИК - Россия, Индия, Китай], все мы знаем, дал путевку в жизнь "пятерке" БРИКС, которая сейчас пользуется огромным вниманием, и выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.