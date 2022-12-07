Лавров рассказал о целях борьбы с Западом

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многоплярность все равно утвердится. Об этом министр заявил на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

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По его словам, цели мирового сообщества в борьбе с Западом — это как раз разрушение такой гегемонии. В этой связи Лавров рассказал о том, что страны Запада якобы пытаются замедлить процесс формирования многополярного мира и «максимально продлить свое привилегированное существование».

«Основная причина продолжающейся разбалансировки международной системы заключается в нежелании западного меньшинства принять многополярный мир и отказаться от своих единомысленных гегемонистских устремлений... расклад сил в глобальном мире продолжает меняться не в его пользу, поэтому коллективный Запад во главе с США очень напористо пытается удержать свое лидирующее положение», — подчеркнул Лавров.

Хотя формирование многополярного мира наступит «не сегодня и не завтра», министр все же уверен, что это вопрос времени.