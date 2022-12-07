В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
39 минут назад

Лавров рассказал о целях борьбы с Западом

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многоплярность все равно утвердится. Об этом министр заявил на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров рассказал о целях борьбы с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, цели мирового сообщества в борьбе с Западом — это как раз разрушение такой гегемонии. В этой связи Лавров рассказал о том, что страны Запада якобы пытаются замедлить процесс формирования многополярного мира и «максимально продлить свое привилегированное существование».

«Основная причина продолжающейся разбалансировки международной системы заключается в нежелании западного меньшинства принять многополярный мир и отказаться от своих единомысленных гегемонистских устремлений... расклад сил в глобальном мире продолжает меняться не в его пользу, поэтому коллективный Запад во главе с США очень напористо пытается удержать свое лидирующее положение», — подчеркнул Лавров.

Хотя формирование многополярного мира наступит «не сегодня и не завтра», министр все же уверен, что это вопрос времени.

Ранее Лавров также предрек, что НАТО в будущем проникнет в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители