В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

МИД России назвал ЕС обслуживающим США придатком

Lenta.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что политика США по изоляции России провалилась, поскольку страна является ключевым игроком в международном сообществе. При этом дипломат полагает, что многие страны готовы подстраивать свою политику под интересы американцев, в том числе европейские. Об этом он сказал корреспонденту «Ленты.ру».

МИД России назвал ЕС обслуживающим США придатком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Замглавы МИД, в частности, считает, что без Москвы нельзя обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность и стратегическую стабильность. А сотрудничество с Россией может соответствовать национальным интересам, полагает он.

«К сожалению, мы видим, что многие страны готовы подчинить собственную политику интересам других государств, что произошло с Евросоюзом, который в политическом смысле становится (...) инструментом сугубо американских интересов», — подчеркнул Грушко, назвав ЕС придатком, обслуживающим США.

Комментируя желание США исключить Россию из G20, Грушко заявил, что в этом нет ничего нового.

Политика,Александр Грушко,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители