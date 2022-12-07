В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Путин наградил орденом Мужества погибшего депутата парламента ДНР

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики (ДНР) Марии Пироговой, погибшей во время обстрела. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил орденом Мужества погибшего депутата парламента ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пирогову наградили посмертно «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в указе.

Пирогова погибла при обстреле Донецка во вторник, 6 декабря — ее опознали родственники. Мария стала депутатом парламента ДНР в 2018 году. Она посещала различные города Донбасса с гуманитарной миссией, а также вела Telegram-канал о помощи пострадавшим в ходе военного конфликта.

24 ноября глава государства наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова. Журналист в ответ написал: «Служу России

Политика,Семен Пегов,Мария Пирогова,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители