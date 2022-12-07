В Кремле рассказали об отсутствии ответа на потолок цен на нефть

Решение об ответе на введение западными странами потолка цен на морские поставки российской нефти пока не принято. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о трех вариантах возможной реакции, передает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время рассматриваются разные способы нивелировать введение санкций. Представитель Кремля заявил, что когда решение примут, его доведут до общественности, но пока оно отсутствует.

О трех вариантах ответа ранее сообщили «Ведомости». Первый предусматривает запрет на продажу нефти странам, присоединившимся к ограничениям, даже если они приобретают сырье через страны-посредники, которые занимают нейтральную позицию.