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43 минуты назад

В Кремле рассказали об отсутствии ответа на потолок цен на нефть

Lenta.ru

Решение об ответе на введение западными странами потолка цен на морские поставки российской нефти пока не принято. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о трех вариантах возможной реакции, передает РИА Новости.

В Кремле рассказали об отсутствии ответа на потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время рассматриваются разные способы нивелировать введение санкций. Представитель Кремля заявил, что когда решение примут, его доведут до общественности, но пока оно отсутствует.

О трех вариантах ответа ранее сообщили «Ведомости». Первый предусматривает запрет на продажу нефти странам, присоединившимся к ограничениям, даже если они приобретают сырье через страны-посредники, которые занимают нейтральную позицию.

В рамках второго варианта блокируется экспорт по контрактам, включающим условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В третьем варианте говорится о введении индикативной цены, то есть определение максимальной скидки по отношению к Brent, с которой разрешается продавать российский сорт Urals.

Политика,Дмитрий Песков,
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