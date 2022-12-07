Косачев назвал невозможным исключение России из G20

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Россию невозможно исключить из саммита стран G20. Таким образом политик отреагировал на проект оборонного бюджета США , который ставит целью Вашингтона исключение РФ из ряда международных организаций, включая G20.

«Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем», - объяснил Косачев в интервью РИА Новости.

При этом вице-спикер Совфеда добавил, что коллективный Запад во главе США может только повлиять на председательствующее государство, чтобы при организации саммита Россию не допустили к участию. Парламентарий также упомянул, что американская сторона рассматривает такой вариант в качестве «дипломатической санкции неэкономического характера».