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56 минут назад

Косачев назвал невозможным исключение России из G20

ТК «Звезда»

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Россию невозможно исключить из саммита стран G20. Таким образом политик отреагировал на проект оборонного бюджета США, который ставит целью Вашингтона исключение РФ из ряда международных организаций, включая G20.

Косачев назвал невозможным исключение России из G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. Как известно, это лишь неформальный саммит. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов. Решения принимаются консенсусным путем», - объяснил Косачев в интервью РИА Новости.

При этом вице-спикер Совфеда добавил, что коллективный Запад во главе США может только повлиять на председательствующее государство, чтобы при организации саммита Россию не допустили к участию. Парламентарий также упомянул, что американская сторона рассматривает такой вариант в качестве «дипломатической санкции неэкономического характера».

Напомним, в этом году саммит «Большой двадцатки» проходил с 15 по 16 ноября. На полях G20 Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме пленарных заседаний на Бали состоялись личные встречи между представителями ведущих мировых держав.

Политика,Константин Косачев,Сергей Лавров,МИД России,Совет Федерации,
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