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42 минуты назад

Миссия РФ при ООН: обстреливая ЗАЭС, Киев играет жизнями Украины и всей Европы

ТАСС

Россия считает необходимым договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), чтобы создание такой зоны не привело к снижению степени безопасности объекта. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская, выступая во вторник на заседании Генассамблеи ООН.

РФ: обстреливая ЗАЭС, Киев играет жизнями Украины и всей Европы
Фото: ТАССТАСС

"Главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами. - отметила дипломат. - Последний пример - обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ 19 и 20 ноября. Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента".

По словам Кармазинской, Россия "сделала все от нее зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии - прим. ТАСС) на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на чинимые киевским режимом провокации". "По итогам визита на станцию гендиректор агентства Рафаэль Гросси выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции, - обратила внимание представитель РФ. - Главная ее цель - предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ".

Как отметила Кармазинская, РФ в принципиальном плане поддерживает данную инициативу. "Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов", - заявила дипломат.

Политика,Безопасность,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Генассамблея ООН,ООН,
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