"Главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами. - отметила дипломат. - Последний пример - обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ 19 и 20 ноября. Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента".