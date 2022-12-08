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40 минут назад

В МИД заявили о причастности НАТО к атакам на российские военные аэродромы

Lenta.ruиещё 10

Специалисты из НАТО помогли Украине модернизировать устаревшие советские БПЛА для того, чтобы они были способны наносить удары по территории России. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы являются результатом такой технической помощи. О причастности альянса заявил глава российской делегации МИД в Вене вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, сообщает РИА Новости.

В МИД заявили о причастности НАТО к атакам на российские военные аэродромы
Фото: ReutersReuters

По словам дипломата, специалисты НАТО улучшили беспилотник с помощью американских технологий, а для более точного наведения использовали модули GPS.

«Вот и упомянутые БПЛА Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. К слову, США и их союзники уже давно активно задействуют различные космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ», — рассказал он.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что в НАТО не владеют данными об атаках беспилотников армии Киева на военные аэродромы на территории России. «Мы видим, что Украина ведет самооборону. Мы должны учитывать контекст», — высказался он.

5 декабря российские системы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.

Политика,Ситуация в мире,Константин Гаврилов,Йенс Столтенберг,НАТО,
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