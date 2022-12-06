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15 минут назад

В Кремле высказались о стоп-листе вопросов на встрече Путина с членами СПЧ

Lenta.ru

Никакого стоп-листа вопросов на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) нет и быть не может. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле высказались о стоп-листе вопросов на встрече Путина с членами СПЧ
Фото: ТАССТАСС

«Никакого стоп-листа не может быть», — высказался он, комментируя сообщения о том, что на встрече Путина с правозащитниками якобы есть некий стоп-лист тем.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что члены СПЧ — «все люди очень волевые, которые себя проявили в своих областях, и это люди, которые ни на какой стоп-лист смотреть не будут, выполняя свои функции».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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