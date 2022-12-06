Посол Катара в России отметил успешное развитие отношений Дохи и Москвы

"Двусторонние отношения между Катаром и Россией успешно развиваются под руководством его величества шейха Тамима Бин Хамада Аль Тани и его превосходительства Владимира Владимировича Путина на благо интересов наших стран и народов в различных областях, среди которых экономика, инвестиции, культура, наука, спорт и туризм. В рамках укрепления отношений осуществляются визиты на высшем уровне", - сказал дипломат.