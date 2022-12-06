Посол Катара в России отметил успешное развитие отношений Дохи и Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Отношения Москвы и Дохи успешно развиваются, заявил во вторник посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани на приеме в преддверии Национального дня страны.
"Двусторонние отношения между Катаром и Россией успешно развиваются под руководством его величества шейха Тамима Бин Хамада Аль Тани и его превосходительства Владимира Владимировича Путина на благо интересов наших стран и народов в различных областях, среди которых экономика, инвестиции, культура, наука, спорт и туризм. В рамках укрепления отношений осуществляются визиты на высшем уровне", - сказал дипломат.
В этой связи посол выразил особую благодарность "российским органам власти и Министерству иностранных дел Российской Федерации за эффективное сотрудничество" с дипломатической миссией Катара и "готовность способствовать ее эффективной работе и комфортному пребыванию в России".
Национальный день Катара отмечается 18 декабря. Посол напомнил, что в этом день пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу и церемония награждения победителей.