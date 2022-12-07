Путин обсудит с СПЧ правозащитное содействие военной операции

Президент России Владимир Путин проведет по видеосвязи в среду ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, члены совета расскажут о своей работе в нынешнем году, в частности - о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых регионов, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности.

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Председатель СПЧ Валерий Фадеев ранее говорил ТАСС, что планируется обсудить широкий спектр вопросов, в том числе касающихся прошедшей мобилизации и состояния учреждений ФСИН. Член совета Кирилл Кабанов также отмечал, что на предстоящей встрече на первое место выйдут вопросы, связанные со спецоперацией.

Новый член СПЧ (Путин в ноябре обновил его состав), военкор Александр Коц перечислял конкретные проблемы военнослужащих в зоне СВО, которые хотел бы обсудить с главой государства. В их числе - недостаточность обучения и экипировки мобилизованных, проблема с выплатами бойцам, с обеспечением их связью с родственниками. По словам Коца, он "хотел бы понять, реально ли выстроить какой-то механизм, который в автоматическом режиме решал бы эти проблемы, чтобы люди не метались между ведомствами и министерствами, как они это делают сейчас".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что на заседании "все могут высказаться, абсолютно". По словам Пескова, часть заседания может пройти в закрытом режиме. "Традиционно какую-то часть мы оставляем не для прессы. Хотя иногда это бывает актуально, и мы потом это публикуем так или иначе", - сказал представитель Кремля. Он также уточнил, что запретных тем на встрече Путина и СПЧ нет и быть не может. "Никакого стоп-листа не может быть", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения о том, что на встрече Путина с правозащитниками якобы есть некий стоп-лист тем.

Он затруднился сказать, будет ли выступать в том числе режиссер Александр Сокуров, который также является членом СПЧ. "Я не знаю, будет он или нет", - сказал Песков.

Обновление состава СПЧ

Согласно ноябрьскому указу президента, состав СПЧ обновился на десять человек. Помимо Коца, в совет были включены член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московский области Юлия Белехова, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

В числе исключенных деятелей - журналисты Екатерина Винокурова, Иван Засурский, Николай Сванидзе, правозащитник Игорь Каляпин, профессор, доктор психологических наук Александр Асмолов, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, директор информационно-аналитического центра "Сова" (признан в РФ иноагентом) Александр Верховский, федеральный судья в почетной отставке, сопредседатель Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

Кроме того, были исключены двое умерших. Это правозащитник Андрей Бабушкин и председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова.

Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, новые персоны, включенные в состав совета, смогут лучшим образом представлять гражданское общество. Председатель СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что новые члены усилят работу структуры по интеграции в Россию новых территорий, а также по защите прав детей и осужденных.

Встречи президента с СПЧ

Президент ежегодно проводит встречи с членами Совета по правам человека. Обычно они организуются в преддверии Дня прав человека, который приходится на 10 декабря. Традиционно на таких мероприятиях проходит активный обмен мнениями между президентом и членами СПЧ по широкому кругу вопросов.

На прошлогодней встрече Путин и правозащитники обсуждали ситуацию в Донбассе, законодательство о СМИ-иноагентах и борьбе с бытовым насилием, тему пыток в колониях, дело "Мемориала" (признан в РФ иноагентом и ликвидирован решением суда), адаптацию мигрантов в России, влияние IT-платформ на сознание людей и другие вопросы. Отдельно глава государства высказался о работавших советниками в середине 1990-х годов в правительстве РФ кадровых сотрудниках ЦРУ США, отметив, что позднее их привлекли к ответственности в Соединенных Штатах.

Кроме того, состоялась резонансная полемика Путина с членом СПЧ Александром Сокуровым, в ходе которой президент призвал "не будить лихо" обсуждениями территориальных претензий внутри РФ. Глава государства также указал на то, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО.