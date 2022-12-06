В МИД заявили об аллергии на риторику Западу

Россия призывает Запад к более разумному и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

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По словам дипломата, риторика и позиция Запада вместо полноценного участия в диалоге с Москвой сводится к очередным объяснениям, что «НАТО не агрессивный союз, его расширение не угрожает интересам России».

«Мы этого наслушались на протяжении десятилетий в такой степени, что уже аллергическая реакция. Уже сенная лихорадка начинается, скоро начнем чихать от этих объяснений», — заключил он.