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1 час назад

Небензя отказался слушать «желчное красноречие» постпреда Украины в ООН

Ura.Ruиещё 1

Постпред России при ООН Василий Небензя отказался на заседании Совета Безопасности всемирной организации выслушивать «желчное красноречие» украинского дипломата и покинул зал. Об этом сообщил сам постпред России.

Небензя отказался слушать «желчное красноречие» постпреда Украины в ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя украинской власти», — передает слова Василия Небензи РИА Новости.

Дипломат напомнил о высказываниях постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы в соцсетях и заявил, что оно является прямым доказательством «высокого уровня» дипломатии Украины.

Ранее Небензя прокомментировал инициативу Европейской комиссии по созданию «трибунала по Украине», назвав ее попыткой Евросоюза прикрыть свое беззаконие. Также фотографии Кислицы в соцсетях, где он показывает средний палец, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «опусканием на дно», передает RT. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский охарактеризовал украинского дипломата, как неконтактного и неконструктивно настроенное человека, сообщает «Национальная служба новостей».

Политика,Василий Небензя,Дмитрий Полянский,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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