Небензя: Киев ввел запрет на свободу вероисповедания

Представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации, заявил, что киевские власти своими действиями в отношении религиозных организаций, по сути, ввели запрет на свободу вероисповедания, передает ТАСС.
«Издевательски сформулированное решение о «невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций», по сути, означает запрет на свободу вероисповедания — ключевого права демократического государства, которым так хотят казаться киевские власти», — сказал он.
Небензя также указал, что политика киевского режима не оставляет сомнения в «его преступной человеконенавистнической природе». Украинское руководство перешло к борьбе с инакомыслием и в религиозной сфере, указал дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решения о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ).