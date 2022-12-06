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1 час назад

Небензя: Киев ввел запрет на свободу вероисповедания

Газета.Ru

Представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации, заявил, что киевские власти своими действиями в отношении религиозных организаций, по сути, ввели запрет на свободу вероисповедания, передает ТАСС.

Небензя: Киев ввел запрет на свободу вероисповедания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Издевательски сформулированное решение о «невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций», по сути, означает запрет на свободу вероисповедания — ключевого права демократического государства, которым так хотят казаться киевские власти», — сказал он.

Небензя также указал, что политика киевского режима не оставляет сомнения в «его преступной человеконенавистнической природе». Украинское руководство перешло к борьбе с инакомыслием и в религиозной сфере, указал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решения о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ).

Политика,Василий Небензя,Владимир Зеленский,ООН,
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