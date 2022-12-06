Небензя: Киев ввел запрет на свободу вероисповедания

Представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации, заявил, что киевские власти своими действиями в отношении религиозных организаций, по сути, ввели запрет на свободу вероисповедания, передает ТАСС.

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«Издевательски сформулированное решение о «невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций», по сути, означает запрет на свободу вероисповедания — ключевого права демократического государства, которым так хотят казаться киевские власти», — сказал он.

Небензя также указал, что политика киевского режима не оставляет сомнения в «его преступной человеконенавистнической природе». Украинское руководство перешло к борьбе с инакомыслием и в религиозной сфере, указал дипломат.