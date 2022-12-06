В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
20 минут назад

Рябков обвинил Запад в приватизации ООН

Lenta.ru

Россия, несмотря на непонимание Западом позиции Москвы, продолжит разъяснительную работу в Секретариате ООН по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения» в качестве его модератора, передает корреспондент «Ленты.ру».

Рябков обвинил Запад в приватизации ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Секретариате ООН ставленников коллективного Запада — подавляющее большинство на ключевых позициях. Запад по сути приватизировал Секретариат этой организации. Но у нас нет другой. И мы будем доносить ситуацию, как она есть, до всех, кто занимается этой тематикой», — сказал дипломат.

Он добавил, Москве в контексте угрозы аварии на Запорожской АЭС приходится объяснять руководству стран Запада, что «Россия сама себя обстреливать не может и не будет». По его словам, непонимание Западом этой логики в том числе сделало неизбежной специальную военную операцию на Украине.

Рябков также заявил, что потолок цен на российскую нефть нанесет урон западному потребителю, приведет к скачку цен и росту счетов.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители