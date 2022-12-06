Рябков обвинил Запад в приватизации ООН

«В Секретариате ООН ставленников коллективного Запада — подавляющее большинство на ключевых позициях. Запад по сути приватизировал Секретариат этой организации. Но у нас нет другой. И мы будем доносить ситуацию, как она есть, до всех, кто занимается этой тематикой», — сказал дипломат.