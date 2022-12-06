Медведев высказался о названии "Молодая гвардия" для молодых единороссов

"17 лет [существования "Молодой гвардии"] - это уже приличный срок для молодежной организации. Когда организация возникла, само название нашей организации, кто мог подумать тогда, что оно будет созвучно тем событиям, которые сегодня разворачиваются, а не только событиям Великой Отечественной войны. Но получается так, что с названием организации не промахнулись. Это такая историческая преемственность, на которую, конечно, тогда никто не ориентировался, не рассчитывал", - сказал Медведев.