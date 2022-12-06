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21 минуту назад

Медведев считает удачным название "Молодая гвардия" для молодых единороссов

ТАСС

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что название "Молодая гвардия" для молодежной организации партии было выбрано удачно, оно созвучно событиям, которые происходят сейчас. Об этом он заявил во вторник на встрече с активистами, приуроченной ко Дню добровольца.

Медведев высказался о названии "Молодая гвардия" для молодых единороссов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"17 лет [существования "Молодой гвардии"] - это уже приличный срок для молодежной организации. Когда организация возникла, само название нашей организации, кто мог подумать тогда, что оно будет созвучно тем событиям, которые сегодня разворачиваются, а не только событиям Великой Отечественной войны. Но получается так, что с названием организации не промахнулись. Это такая историческая преемственность, на которую, конечно, тогда никто не ориентировался, не рассчитывал", - сказал Медведев.

Он поблагодарил активистов МГЕР за волонтерскую работу.

"Своим трудом вы помогаете нашей стране и огромному количеству людей, которые нуждаются в помощи", - отметил он.

Политика,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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