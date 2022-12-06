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2 часа назад

Рябков: расширение НАТО и далее на Восток будет получать компенсирующий ответ России

ТАССиещё 3

Дальнейшее расширение НАТО на Восток будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".

В МИД предупредили об ответе России на расширение НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение [НАТО] будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России. Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО? Зачем им это? Это их, в конечном счете, вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как и делали до сих пор", - указал замминистра.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,НАТО,
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