В МИД предупредили об ответе России на расширение НАТО

"На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение [НАТО] будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России. Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО? Зачем им это? Это их, в конечном счете, вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как и делали до сих пор", - указал замминистра.