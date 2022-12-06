В МИД предупредили об ответе России на расширение НАТО

Дальнейшее расширение НАТО на Восток будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума "Примаковские чтения".
"На любое действие следует противодействие. Соответственно, резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, произошедшее в последние годы, не могло дальше восприниматься без конкретных мер с нашей стороны. И дальше расширение [НАТО] будет получать соответствующий компенсирующий ответ со стороны России. Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО? Зачем им это? Это их, в конечном счете, вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как и делали до сих пор", - указал замминистра.