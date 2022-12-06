В Госдуме назвали число иноагентов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что на сегодняшний день в реестре иностранных агентов насчитывается 325 субъектов. Его слова на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции передает ТАСС.
Как отметил Пискарев, ранее в списке иноагентов числились 493 лица, однако 168 из них исключили, поскольку они перестали заниматься политической деятельностью.
1 декабря Минюст России опубликовал объединенный реестр иностранных агентов, в который были включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации. На момент публикации в реестр были внесены 493 организации и физлица. Отмечалось, что перечень был размещен с объемом сведений, которые определило российское правительство.
В тот же день вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иноагентов.
Иноагентом признается физическое или юридическое лицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Иностранными источниками могут выступать зарубежные государства, международные организации, иностранцы или иностранные структуры без образования юрлица, а также россияне, ставшие посредниками при передаче иностранного финансирования.