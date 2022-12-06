В Госдуме назвали число иноагентов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что на сегодняшний день в реестре иностранных агентов насчитывается 325 субъектов. Его слова на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции передает ТАСС.

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Как отметил Пискарев, ранее в списке иноагентов числились 493 лица, однако 168 из них исключили, поскольку они перестали заниматься политической деятельностью.

1 декабря Минюст России опубликовал объединенный реестр иностранных агентов, в который были включены физические лица, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации. На момент публикации в реестр были внесены 493 организации и физлица. Отмечалось, что перечень был размещен с объемом сведений, которые определило российское правительство.

В тот же день вступил в силу закон, регламентирующий деятельность и обязанности иноагентов.