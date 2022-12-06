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1 час назад

Госдума приняла проект о создании института пробации

Елена Прошина

Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает создание института пробации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Госдума приняла проект о создании института пробации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект предполагает три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первая будет использоваться, если наказание не связано с изоляцией осуждённого от общества. Второй вид будет применяться в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий предназначен для социальной адаптации и реабилитации уже освободившихся граждан. Кроме того уточняется, что для пробации будет использоваться индивидуальная программа ресоциализации и социальной адаптации.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев уточнил, что с принятием законопроекта в России появится система помощи в решении проблем с проживанием, образованием, устройством на работу, поиске родственников и другими видами видами психологической поддержки. «Пробация коснется не только тех, кто уже вышел на свободу, но и тех, кто отбывает наказание, связанное или не связанное с лишением свободы. При этом для осужденного будет составляться индивидуальная программа, в соответствии с которой ему окажут необходимую помощь», – уточнил Пискарев.

Ранее Госдума подготовила законопроект о возможности женщинам работать водолазами и пожарными.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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