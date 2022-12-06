В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Совета по правам человека 7 декабря и обсудит с ними интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.