В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Совета по правам человека 7 декабря и обсудит с ними интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В Кремле заявили, что ежегодное заседание СПЧ пройдет по видеосвязи.
Члены СПЧ расскажут Путину о «различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации».
Также на встрече будет обсуждаться «гармонизации экономического законодательства», положение медработников и работа адвокатов.
Ранее Путин обновил состав СПЧ, среди новых членов совета - военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.
Исключены из состава СПЧ были журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, правозащитник Игорь Каляпин.