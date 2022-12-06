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37 минут назад

В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Совета по правам человека 7 декабря и обсудит с ними интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле анонсировали встречу Путина с членами СПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Кремле заявили, что ежегодное заседание СПЧ пройдет по видеосвязи.

Члены СПЧ расскажут Путину о «различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации».

Также на встрече будет обсуждаться «гармонизации экономического законодательства», положение медработников и работа адвокатов.

Ранее Путин обновил состав СПЧ, среди новых членов совета - военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Исключены из состава СПЧ были журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, правозащитник Игорь Каляпин.

Политика,Александр Коц,Игорь Каляпин,Елена Шишкина,Ольга Демичева,Николай Сванидзе,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет по правам человека,
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