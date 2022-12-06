Аксенов заявил о продлении "желтого" уровня террористической опасности в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что было принято решение продлить высокий ("желтый") уровень террористической опасности в ряде районов региона до 22 декабря. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"С 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов", - сказано в сообщении.

Он также добавил, что этот уровень также продолжит действовать на объектах министерства транспорта и министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Сохранится он и на объектах регионального министерства здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также на объектах Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Ранее Аксенов заявлял, что высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлевали до 7 декабря.