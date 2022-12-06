Песков рассказал о мерах безопасности в связи с украинскими терактами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в связи с террористическими атаками киевского режима. Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов [на территории РФ] является фактором опасности. Конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на нефтенакопителе в Курске после атаки украинского беспилотника в районе аэродрома.

СМИ также сообщали, что утром 5 декабря на одном из аэродромов Рязанской области загорелся и взорвался бензовоз. По предварительным данным, жертвами взрыва стали три человека, еще шестеро пострадали, повреждения получил самолет. В этот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что силовики проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе.