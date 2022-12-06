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6 минут назад

Песков рассказал о мерах безопасности в связи с украинскими терактами

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают необходимые меры по обеспечению безопасности в связи с террористическими атаками киевского режима. Об этом пишет ТАСС.

Песков рассказал о мерах безопасности в связи с украинскими терактами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов [на территории РФ] является фактором опасности. Конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Официальный представитель Кремля отметил, что дополнительно защищаются объекты инфраструктуры, в том числе и нефтяной.

«Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на нефтенакопителе в Курске после атаки украинского беспилотника в районе аэродрома.

СМИ также сообщали, что утром 5 декабря на одном из аэродромов Рязанской области загорелся и взорвался бензовоз. По предварительным данным, жертвами взрыва стали три человека, еще шестеро пострадали, повреждения получил самолет. В этот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что силовики проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе.

Политика,Роман Бусаргин,Роман Старовойт,Дмитрий Песков,
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