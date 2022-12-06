В Госдуме оценили идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград

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Необходимо сделать так, как будет приятнее народу, подчеркнул парламентарий.

«Я бы отдал предпочтение Волгограду. Нужно ли менять название после переименования? Не знаю. Бесконечные перемены создают нестабильность некую. Но — как народ решит», — добавил Синельщиков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что на фоне проведения Россией спецоперации Волгоград стоит обратно переименовать в Сталинград, вернув в название города отсылку к моменту «победы добра над злом».