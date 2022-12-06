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9 минут назад

В Госдуме прокомментировали идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград

Lenta.ru

Первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Государственной Думы Юрий Синельщиков заявил, что не считает целесообразным менять название Волгограда на Сталинград. Об этом пишет «Подъем».

В Госдуме оценили идею переименовать Волгоград обратно в Сталинград
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Необходимо сделать так, как будет приятнее народу, подчеркнул парламентарий.

«Я бы отдал предпочтение Волгограду. Нужно ли менять название после переименования? Не знаю. Бесконечные перемены создают нестабильность некую. Но — как народ решит», — добавил Синельщиков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что на фоне проведения Россией спецоперации Волгоград стоит обратно переименовать в Сталинград, вернув в название города отсылку к моменту «победы добра над злом».

Политик отметил, что у него нет никаких иллюзий по поводу сталинского режима, однако Сталинград является символом перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Политика,Юрий Синельщиков,Сергей Миронов,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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