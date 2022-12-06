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26 минут назад

В России отреагировали на визит Зеленского в Донбасс

Lenta.ruиещё 4

Визит президента Украины Владимира Зеленского в город Славянск в Донбассе связан с запросами граждан страны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она объяснила политическое значение таких поездок.

В России отреагировали на визит Зеленского в Донбасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Народ Украины от него требует более резких движений, доказать, что он на самом деле там находится. Ему нужно периодически демонстрировать, что он находится там. Тем более, что для него это его территория, он показывает, в том числе Западу, мол, помогайте дальше», — отреагировала член нижннижней палаты российского парламента.

Владимир Зеленский 6 декабря приехал в Славянск. Он опубликовал в своем Telegram-канале обращение на фоне стелы города. На видео глава государства поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.

«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы в Донбассе», — сказал Зеленский.

Славянск находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Ранее Зеленский назвал донецкое направление самым трудным участком фронта для украинской армии. Речь идет об Артемовске и Соледаре.

Политика,Владимир Зеленский,Светлана Журова,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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