В России отреагировали на визит Зеленского в Донбасс

«Народ Украины от него требует более резких движений, доказать, что он на самом деле там находится. Ему нужно периодически демонстрировать, что он находится там. Тем более, что для него это его территория, он показывает, в том числе Западу, мол, помогайте дальше», — отреагировала член нижннижней палаты российского парламента.