Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться в вопросах мобилизации на информацию Минобороны и заявления Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос о вероятности второй волны мобилизации. Он подчеркнул, что на эту тему «очень много провокационных сообщений».

«Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал», - отметил Песков.

Он посоветовал «не обращать внимания» на сообщения о новой волне мобилизации.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

Глава Минобороны подчеркивал, что поставленная президентом задача - призвать 300 тысяч человек - выполнена и «никаких дополнительных заданий не планируется».

Песков позже рассказал, что Путин посоветовался с юристами: по их мнению, издавать указ о завершении мобилизации после заявления Шойгу не требуется.

«Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы», - отмечал Песков.

Депутаты Мосгордумы обращались к Путину с просьбой издать такой указ - они опасались, что публичные заявления не будут иметь юридической силой для военкоматов.

6 декабря Песков заявил, что издавать указ в Кремле не планируют.