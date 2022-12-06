Песков обвинил западные спецслужбы в агрессии против РФ

Спецслужбы западных государств «всегда агрессивно работали» против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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«Нас никогда в покое не оставляли и всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — сказал Песков, добавляя, что «это не секрет».

6 декабря России Владимир Путин созвал совещание с постоянными членами Совета безопасности, чтобы обсудить обеспечение внутренней безопасности России.

В ноябре информационное агентство Ura.ru сообщало о том, что Украина совместно с западными спецслужбами готовит фильм-фейк о якобы похищениях Россией украинских детей. В самом фильме, по информации, опубликованной на сайте информагентства, упор должен быть сделан на том, что «РФ якобы нелегально переместила более восьми тысяч украинских детей, помещая их в фильтрационные лагеря».