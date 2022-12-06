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8 минут назад

Кремль: Путин иногда лично водит автомобиль

Ura.Ruиещё 2

Президент РФ Владимир Путин давно водит автомобили и, бывает, сам садится за руль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Песков раскрыл, как часто и где Путин водит автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент всю жизнь водит машину. Бывает, и садится за руль, это ни для кого не секрет, когда он не в Кремле — или в Огарево, или в Сочи. Там он сам ездит за рулем электромобиля», — рассказал Песков.

Поездка президента РФ Владимира Путина за рулем автомобиля по восстановленному после теракта в начале октября Крымскому мосту 5 декабря произвела впечатление на жителей Запада. Французы в социальных сетях особенно восхищались, как Путин легко водит машину.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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