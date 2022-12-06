Помощник Путина ответил на слова Макрона

Разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока не планируется, несмотря на заявления Парижа о желании поддерживать диалог. Об этом рассказал сегодня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков , пишет РИА Новости.

«Пока нет. Он много об этом говорит, о том, что хочет поддерживать контакт и диалог с Путиным, но пока конкретных шагов в этом контексте не делается», - заявил Ушаков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Вашингтон должны подготовить диалог между Россией и Украиной. По его словам, будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.

При этом в интервью CBS News французский лидер отметил, что увидел в глазах Путина неприязнь, презрение к истории последних десятилетий и западному миру. По его словам, российскому президенту кажется, что ЕС задались целью уничтожить Россию. Макрон опроверг это, добавив, что у Франции никогда такой цели не было, и напомнил о глубоких культурных связях с Россией.