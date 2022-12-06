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38 минут назад

Помощник президента Ушаков: Макрон много говорит о контактах с Путиным, но реальных шагов нет

Деловая газета "Взгляд"

Французский лидер Эмманюэль Макрон часто говорит о планах построить диалог с президентом Владимиром Путиным, но реальные действия пока не наблюдаются, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник Путина ответил на слова Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Макрон неоднократно заявлял о своем желании поддерживать диалог в Путиным, однако на данный момент это представляется только на словах, передает ТАСС.

При этом Ушаков добавил, что российский лидер планирует поехать в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза в ближайшую пятницу.

Макрон раскрыл тему предстоящих переговоров с Путиным

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать также гарантии для России. Президент выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.

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