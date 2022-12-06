В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
7 минут назад

Депутаты думы российского города отменили прямые выборы мэра

Lenta.ruиещё 1

Городская дума Томска большинством голосов приняла поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты думы российского города отменили прямые выборы мэра
Фото: ТАССТАСС

По результатам голосования, за внесение поправок в устав Томска проголосовали 25 парламентариев, против — четверо, еще трое воздержались.

«При согласовании практически всех вопросов этой большой поправки оставался нерешенным только один вопрос, каким числом голосов депутаты думы города Томска могут избирать из представленных конкурсной комиссией кандидатур мэра Томска», — рассказал депутат от партии «Яблоко» Василий Еремин.

В октябре глава региона Владимир Мазур поддержал инициативу областной думы, выступив за избрание мэра Томска по результатам конкурсного отбора. Проводить его, как предполагается, будет депутатский корпус. По словам губернатора, такой формат повысит ответственность как избранного мэра, так и депутатов за принятое решение.

Политика,Василий Еремин,Владимир Мазур,Партия "Яблоко",Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители