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48 минут назад

Захарова прокомментировала высказывания покинувшего Россию актера Белого

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале стихотворный ответ сбежавшему из России актеру Анатолию Белому.

Захарова ответила Анатолию Белому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Белый до отъезда из России активно снимался в кино. Он сыграл в фильмах «Дневник убийцы», «Невеста по почте», «Бригада», «Вкус убийства», «Волкодав из рода Серых Псов», «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос» и многих других. Кроме того, с 2003 по 2022 года он играл в МХТ им. А. П. Чехова.

Стало известно, на какие деньги живет в Израиле Анатолий Белый

Накануне он дал интервью журналистке Ирине Шихман* (признана иноагентом), в котором с восторгом говорит об Израиле, а Россию бездоказательно называет «страной-агрессором».

В ответ на его заявления Захарова разместила стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «А. А. Фаддееву»:

«Есть подлецы, которых бьют,

Которым в рожу все плюют,

Но, униженные, они

Во тьме свои скрывают дни,

А ты оплеван, ты и бит,

Но все хранишь свой гордый вид.

В жилище смрада и говна

Твои блистают имена».

Ранее сообщалось, что Анатолий Белый признался в утрате значимой части своих доходов после отъезда из России.

* признана в РФ иностранным агентом.

Политика,Михаил Лермонтов,Анатолий Белый,Мария Захарова,МИД России,
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