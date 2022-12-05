Захарова ответила Анатолию Белому

Отмечается, что Белый до отъезда из России активно снимался в кино. Он сыграл в фильмах «Дневник убийцы», «Невеста по почте», «Бригада», «Вкус убийства», «Волкодав из рода Серых Псов», «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос» и многих других. Кроме того, с 2003 по 2022 года он играл в МХТ им. А. П. Чехова.