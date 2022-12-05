Захарова ответила Анатолию Белому

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале стихотворный ответ сбежавшему из России актеру Анатолию Белому.
Отмечается, что Белый до отъезда из России активно снимался в кино. Он сыграл в фильмах «Дневник убийцы», «Невеста по почте», «Бригада», «Вкус убийства», «Волкодав из рода Серых Псов», «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос» и многих других. Кроме того, с 2003 по 2022 года он играл в МХТ им. А. П. Чехова.
Накануне он дал интервью журналистке Ирине Шихман* (признана иноагентом), в котором с восторгом говорит об Израиле, а Россию бездоказательно называет «страной-агрессором».
В ответ на его заявления Захарова разместила стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «А. А. Фаддееву»:
«Есть подлецы, которых бьют,
Которым в рожу все плюют,
Но, униженные, они
Во тьме свои скрывают дни,
А ты оплеван, ты и бит,
Но все хранишь свой гордый вид.
В жилище смрада и говна
Твои блистают имена».
Ранее сообщалось, что Анатолий Белый признался в утрате значимой части своих доходов после отъезда из России.
* признана в РФ иностранным агентом.