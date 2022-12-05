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1 час назад

Посол России в Оттаве сообщил о вызове в канадский МИД

ТАСС

Российского посла в Канаде Олега Степанова вызвали в канадский МИД.

Посла России в Канаде вызвали в МИД страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вызывают снова сегодня в МИД [Канады] к 16:00 (00:30 мск 6 декабря)", - сообщил в понедельник ТАСС Степанов. Причины вызова не уточняются.

На прошлой неделе российского посла в Оттаве также вызывали в канадский МИД в связи с тем, что Госдума РФ одобрила законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол, а также в связи с тем, что в социальных сетях посольства РФ в Канаде были размещены "заявления в защиту традиционных ценностей". В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал этот закон.

Политика,Олег Степанов,Владимир Путин,Госдума,
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