Посла России в Канаде вызвали в МИД страны

На прошлой неделе российского посла в Оттаве также вызывали в канадский МИД в связи с тем, что Госдума РФ одобрила законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол, а также в связи с тем, что в социальных сетях посольства РФ в Канаде были размещены "заявления в защиту традиционных ценностей". В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал этот закон.