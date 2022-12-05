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25 минут назад

Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes

Илья Родин

Глава России Владимир Путин проехал в понедельник, 5 декабря, по Крымскому мосту на автомобиле марки Mercedes потому, что на месте был именно этот автомобиль. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», - пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что глава государства во время рабочей поездки посетил Крымский мост.

Путин проехал по Крымскому мосту

После разговора с вице-премьером Маратом Хуснуллиным он сел за руль и лично проехал по мосту.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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