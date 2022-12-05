Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes

Глава России Владимир Путин проехал в понедельник, 5 декабря, по Крымскому мосту на автомобиле марки Mercedes потому, что на месте был именно этот автомобиль. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», - пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что глава государства во время рабочей поездки посетил Крымский мост.
После разговора с вице-премьером Маратом Хуснуллиным он сел за руль и лично проехал по мосту.