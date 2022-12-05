В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
27 минут назад

Путин одобрил передачу таможенного конфиската на благотворительность

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин одобрил идею передавать на благотворительность продукты и детские товары, которые были изъяты таможней. Об этом сообщает «Российская газета».

Путин одобрил передачу таможенного конфиската на благотворительность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент также подписал закон на эту тему. Конфискат будет отправлен органам соцзащиты, медицинским и образовательным организациям, а также организациям детского отдыха, кроме частных компаний.

Порядок и случаи безвозмездной передачи определит правительство России. На благотворительность будут отправлены продукты питания в заводской упаковке с неистекшим сроком годности, товары для детей, книги, а также технически сложные товары бытового назначения. В список разрешённых товаров также попали санитарно-гигиенические и медицинские изделия, одежда, обувь и предметы первой необходимости.

Ранее в Совете Федерации предложили конфисковать машины нелегальных перевозчиков.

Политика,Владимир Путин,Совет Федерации,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители