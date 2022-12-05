Путин одобрил передачу таможенного конфиската на благотворительность

Президент России Владимир Путин одобрил идею передавать на благотворительность продукты и детские товары, которые были изъяты таможней. Об этом сообщает «Российская газета».

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Президент также подписал закон на эту тему. Конфискат будет отправлен органам соцзащиты, медицинским и образовательным организациям, а также организациям детского отдыха, кроме частных компаний.

Порядок и случаи безвозмездной передачи определит правительство России. На благотворительность будут отправлены продукты питания в заводской упаковке с неистекшим сроком годности, товары для детей, книги, а также технически сложные товары бытового назначения. В список разрешённых товаров также попали санитарно-гигиенические и медицинские изделия, одежда, обувь и предметы первой необходимости.