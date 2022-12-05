«Что русскому хорошо, то немцу смерть»: Медведев о потолке цен на нефть

«Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть – утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», - написал замглавы Совбеза.