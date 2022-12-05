«Что русскому хорошо, то немцу смерть»: Медведев о потолке цен на нефть

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал странам ЕС и G7, решившим ввести потолок цен на российскую нефть, «запасаться ватными одеялами и кипятильниками». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев сравнил принявших это решение политиков с «толпой подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду».
По его мнению, часть из них быстро одумается.
«Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть – утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», - написал замглавы Совбеза.
Медведев подчеркнул, что человечество наступает на старые грабли, пытаясь регулировать цены «в угоду политической конъюнктуре».
По его словам, эти попытки всегда заканчиваются либо дефицитом, либо ростом цен. Это произойдет и с нефтью, считает Медведев.
«Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё еще впереди, зима только началась», - заключил он.
Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок на морские поставки российской нефти в 60 долларов за баррель с 5 декабря. Исключение было сделано для Венгрии.
В РФ заявили, что готовят ответные меры и прекратят экспорт в страны, которые поддержат ценовой потолок.